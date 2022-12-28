İstanbulluların kabusu Ekrem'e protesto şoku

İBB’nin sübvanse ettiği özel halk otobüsleri ile İstanbul Ulaşım AŞ otobüsleri, İETT çatısı altında birleşti. Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikası (KATAŞ SEN) üyeleri, İETT şoförleriyle aynı çalışma şartlarında olmadıklarını dile getirerek İBB önünde basın açıklaması düzenledi. Sendika üyeleri, şartlarının düzeltilmesi için İBB, İETT, kooperatifler ve halk otobüsü sahiplerine çağrıda bulundu. Yapılan basın açıklamasının ardından grup, dilekçelerini İBB’ye iletti.

“Şoförlerin psikolojisini bozuyorsunuz”

Şoförlerin yaşadıkları sorunları dile getiren KATAŞ SEN Şahin Başaraner, “Otobüslerdeki kameralar, bizlerin güvenliğini sağlıyor, halkımızın güvenliğini sağlıyor. Arabada 10-12 tane kamera var, bunu yapın. Ancak şoförlerin önüne koyduğunuz, yapay zeka ile yönlendirdiğiniz casus kamerayı her gün 18- 20 saat çalışan şoförün gözüne odaklayıp, şoförlerin psikolojisini bozuyorsunuz. Çalışma azmini kırıyorsunuz” dedi.

“Şoförleri sürekli suçlu ilan ediyorsunuz”

Yaşanan kazalardan hep şoförlerin sorumlu tutulduğunu söyleyen Başaraner, “Dayanmaya gücümüz yok. Ama İstanbul halkını mağdur etmemek için biz iş durdurmuyoruz. 'Bize aba altından sopa göstermeyi bırakın' dedik. Her tarafta kanun koymuşsunuz. Şoförün hiçbir hakkı yok. Kul hakkı yiyorsunuz. Bu koşullarda yaşanan kazalarda şoförleri sürekli suçlu ilan ediyorsunuz. Yaptığımız hataları, kusurları suç ilan ediyorsunuz. Suç ceza kanununda olur. İşin içerisinde hata olur. Ama sizler bizi suçlu yerine koyup yargılıyorsunuz” şeklinde konuştu.

"Yazdığınız raporlar, cezalar, şoförleri yıldırdı" diye devam eden Başaraner, "Bundan öte, bu yaşanan kazaların sorumluluğunu şoförlerin üzerine yıkarak kurtulamazsınız bu işten. Kamunun hiç mi suçu yok, amirin hiç mi suçu yok, denetimcinin hiç mi suçu yok? İnsanlıktan çıkardığınız şoförlere bir de rapor ve cezalarla reva gördüğünüz hak mıdır? Kul hakkı yiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Yol parası yok, yemek parası yok, hafta tatili yok”

Şoförlerin çalışma şartlarının kötü olduğunu ifade eden Başaraner, “Asgari ücretin altında çalıştırdığınız bu şoförlerin hakkını yiyorsunuz. Bu şoförler otobüste domates peynir yemekten bıktılar, bıktık artık. Geçen sene ihale yaptınız, temmuz ayına kadar devam etti. Bu krizin içerisinde 2 buçuk şoföre otobüs başı 14 bin 300 lirayı layık gördünüz. Yol parası yok, yemek parası yok, hafta tatili yok. 24.00’te son servise çıkan 01.00’de servisi bitiriyor, 01.30'da servisi bitiriyor. Mazot al, arabayı yıkat, 2 saat uyu, tekrar işe gel. İstanbul’daki halk otobüslerinin yüzde 30’u bir şoförle çalışıyor. Eşit işe eşit ücret dediğimiz şey. İETT personeli ne alıyorsa halk otobüsü şoförleri de onu alsın” cümlelerini kullandı.