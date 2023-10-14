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Aktüel İstanbulluların dikkatine! Metrobüs hattı değişti
Aktüel

İstanbulluların dikkatine! Metrobüs hattı değişti

Yeniakit Publisher
2023-10-14 18:34:00 -
İstanbulluların dikkatine! Metrobüs hattı değişti

İstanbul'da metrobüs hattında, yarın gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle Söğütlüçeşme ile Zincirlikuyu arasındaki seferlerin 12.15-14.30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinden yapılacağı bildirildi.

İETT'nin X hesabından yapılan duyuruda, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle yarın 12.15-14.30 saatleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yönünün kapatılacağı bildirildi.

Bu sebeple metrobüs hattında Söğütlüçeşme ile Zincirlikuyu arasındaki seferlerin FSM üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada, “Metrobüs araçları Söğütlüçeşme’den metrobüs hattından çıkarak FSM’ye yönelecek. Bu hat üzerinde Kavacık’ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Hattın devamında FSM Levent çıkışında Büyükdere Caddesi üzerinden Zincirlikuyu istasyonuna ulaşacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” denildi.

 

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