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Gündem İstanbulluların çilesi! Yoğunluk %83’e ulaştı, trafik durma noktasına geldi
Gündem

İstanbulluların çilesi! Yoğunluk %83’e ulaştı, trafik durma noktasına geldi

Yeniakit Publisher
2024-02-15 18:22:00 -
İstanbulluların çilesi! Yoğunluk %83’e ulaştı, trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik durma noktasına gelirken metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalık oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 83'lara çıktı.

Megakent İstanbul'un en büyük krizlerinden biri trafik.

Gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alan trafik, vatandaşları isyan ettiriyor.

Trafik yoğunluğu nedeniyle çoğu zaman ulaşım saatlerce aksayabiliyor.

Özellikle yağmur havalarda İstanbul'da trafik durma noktasına geliyor.

Trafik yoğunluğu yüzde 83'ya yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 83 seviyesine çıktı.
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Mesaisi bitenler ile öğrencilerin hareketli olduğu akşam saatlerinde kentteki toplu taşıma araçları ile duraklarda kalabalık oluştu.

Trafik durma noktasında

Megakent'in birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Köprü geçişlerinde yoğunluk

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğunluğu arttı.

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