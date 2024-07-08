İstanbulluların çilesi bitmiyor! Ekrem varsa arıza var

İstanbullulara 5 yıldır çile çektiren ve çektirmeye devam eden CHP’li Başkan Ekrem bu seferde tramvaya el attı. Duraklar arası yürümek zorunda kalan vatandaşlar Ekrem’in vurdumduymazlığı yüzünden tramvayda görevli güvenlik görevlileriyle tartıştı.

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında saat 12.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanırken, Yusufpaşa- Çapa arasında yürüyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, tepkilerini güvenlik görevlilerine de yöneltti. Arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.

"Yaşasın büyükşehir, yaşasın İmamoğlu diyorum"

Yürüyerek yoluna devam eden yolculardan Hacı Yalçın, “Bağcılar’dan tramvaya bindim, Kabataş’a gidecektim. Yolda da yavaş yavaş geliyordu, Çapa’da 'Buraya kadar' dediler. Üstümüzde de para olmadığı için tramvay yolunda yürüyoruz. Yaşasın büyükşehir, yaşasın İmamoğlu diyorum. Para iadesini de yapmıyor” dedi.

Metroİstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Metro İstanbul'dan yapılan diğer bir açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında seferler normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

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