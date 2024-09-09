İstanbulluların canı kimlere emanet! İETT şoförünün yaptığı ‘pes’ dedirtti
İstanbul'da bir İETT sürücüsü seyir halindeyken telefondan oyun oynadı. İETT otobüsleri sık sık kazalarla gündeme gelirken, şoförün onlarca kişinin canını tehlikeye atması tepki çekti.
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul’da İETT skandallarının ardı arkası kesilmiyor.
Bakımsızlıktan İETT otobüsleri sürekli arızalanırken, şimdi de direksiyon başında oyun oynayan şoförün onlarca vatandaşın canının hiçe sayması tepki çekti.