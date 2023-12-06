İstanbulluların beş yılını daha çalmak için bakın ne taahhüt etti!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul'u bırakıp şehir şehir dolaşan, hezimetin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na baş kaldırarak koltuk sevdasına düşen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere az bir zaman kala vatandaştan oy talep etmek için kendini göstermeye başladı.

İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan toplam 54 başkonsolos ve yardımcılarıyla Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. İstanbul'da vatandaşı refaha erdirmek yerine otobüs ittirerek daha fazla yük olan İmamoğlu, bir 5 yıl daha koltuğu işgal etmek için taahhütlerde bulundu. Seçimlerden önce vaad ettiklerini yerine getirmeyip İstanbul'u kendi haline bırakan İmamoğlu, uzunluğunun 74,5 kilometre ve her şeyin yer altında olacağını söylediği 'HIZRAY' projesini duyurdu.

Şimdiye kadar neredeydin?

Koltukta oturduğu 5 yıl boyunca sözde projesini neden gerçekleştirmediği merak konusu olan İmamoğlu, HIZRAY sayesinde Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolculuğun 55 dakikaya düşeceğini söyledi.

İmamoğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu

"İstanbul Metrosu projelerine odaklanmamızın ana nedenlerinden biri çevrenin korunmasına olumlu etkisidir. İstanbul'un halk otobüsü işletmecisi İETT, günde 4 milyon otobüs ve metrobüs seferi gerçekleştiriyor. Aynı zamanda toplu taşıma kullanıcılarının %77'si İETT hizmetlerini kullanıyor. İstanbul'u 2050 yılına kadar sıfır karbonlu ve iklime dayanıklı bir şehir haline getirmek için sürdürülebilir kentsel hareketliliği sağlamalıyız. Dolayısıyla hedefimiz İstanbul'a raylı sistem ağırlıklı bir kentsel altyapı kazandırmaktır.

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HIZRAY, Avrupa ve Anadolu yakasındaki mevcut ve yapımı devam eden metro hatlarını doğu-batı ekseninde bağlayarak mevcut metro hatları arasında yolcu transferini en kısa ve basit şekilde sağlayacak."

'Londra pazarlarında 2023 talep rekorunu aştık'

"Peki bu projeleri nasıl finanse edeceğiz? Bu konuda önemli mesafeler kat ettik ve etmeye devam ediyoruz. Son olarak çevre dostu planlarımızı gerçeğe dönüştürmek için geçen hafta Türkiye'nin ilk yerel yönetim yeşil tahvilini Londra Borsası'nda toplam 715 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli olarak ihraç ettik. Gün sonunda İBB tahvillerine 2,6 milyar dolarlık talep geldi. Londra pazarlarında 2023 talep rekorunu aştık. İstanbul'un kentsel diplomasi platformlarında uluslararası bir marka olduğunu da biliyoruz.

Kurucusu ve daimi sekreteri olduğumuz “B40 Balkan Şehirleri Ağı” kurulduğu günden bu yana 55 Balkan şehrini kapsamayı başardı. İstanbul'dan sonra geçici dönem başkanlığını yürüten Atina, Ocak ayında görevini Tiran'a bırakacak. İstanbul, Ekim 2023'te dünyada ilk kez düzenlenen Megaşehirler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. 9 megakentin katıldığı bu ilk toplantıda kentsel hizmetlerin finansmanındaki iyi uygulamalarımızı paylaştık. Bir sonraki toplantının Sao Paulo'da yapılması bekleniyor. Her iki şehrin diplomatik platformunun liderleri bize uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı."