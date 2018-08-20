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İstanbulluları şaşırtan görüntü!

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşların çoğu tatillerini memleketlerinde geçirmek üzere yola çıktı. İBB'nin cep trafik uygulamasında bugün saat 08.00'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:32
İstanbulluları şaşırtan görüntü!

Her pazartesi yaşanan trafik yoğunluğunun aksine trafikte araç sayısı yok denecek kadar az oldu. Günün hemen hemen her saatinde trafik yoğunluğu oluşan Haliç Köprüsü girişinde Topkapı istikametinde ve Okmeydanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanmadı. TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde Edirne ve Ankara istikametinde  trafikte yoğunluk olmadı.  Anadolu Yakasında D-100 karayolu Maltepe'de de  trafik yoğunluğu yaşanmadı.Sultanbeyli TEM Otoyolunda da trafikte yoğunluk görülmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle yoğunluk  yüzde "1" olarak görüldü.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:32
  1. Edirne
  2. Ankara
  3. İstanbul
  4. trafik
  5. yoğunluk

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