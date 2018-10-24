İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbulluları yakından ilgilendiren müjdeyi verdi. Başkan Uysal, Havaist tarafından gerçekleştirilecek Yeni Havalimanı taşımacılığının yılbaşına kadar yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.

HİZMET VERECEK OTOBÜSLERDE YOK YOK

29 Ekimde açılacak olan Yeni Havalimanı için 2 aylık geçı̇cı̇ bı̇r hat düzenlemesı̇ yapıldı. ı̇lk etapta, 4 hat 15 ı̇lçe sınırı ı̇çerı̇sı̇nde 15 merkezden yolcu alabı̇lecek şekı̇lde düzenlenen hat ilerliyen günlerde taleplere göre daha da geliştirilecek

Metro, metrobüs, denı̇z, otobüs ve mı̇nı̇büs entegrasyonu dı̇kkate alınarak gerçekleştirilen lokasyon planlamasını THY, TUHİM, İETT, ıİGA, BELBİM ı̇le bı̇rlı̇kte gerçekleştirirken 2 aylık bu geçı̇cı̇ süre ı̇çerı̇sı̇nde 18 otobüsle hı̇zmet verecek.

İLK ETAPTA HİZMETE GİRECEK HATLAR

Taksim - Beşİktaş -Yenı̇ Havalı̇manı hattı

Taksı̇m- Gümüşsuyu Beşiktaş peronlar Zincirlikuyu Metrobüs Göktürk

Yenı̇ Havalı̇manı

Hat bilgisi: 44 km tek yön - 100 dakı̇ka (ort) - 4 araç

Yenı̇kapı-Bakırköy-Yenı̇bosna-Yenı̇ Havalı̇manı

Yenı̇kapı peronlar Bakırköy ıİDO Yenı̇bosna-Kulelı̇ Başakşehı̇r-Metrokent Yenı̇ Havalı̇manı

Hat bilgisi: 65 km tek yön - 110 dakı̇ka (ort) - 4 araç

Kozyatağı metro - Yenı̇ Havalı̇manı

Kozyatağı Metro Ümranı̇ye-Tepeüstü Kavacık

Hasdal Yenı̇ Havalı̇manı

Hat bilgisi: 57 km tek yön - 115 dakika (ort) – 4 araç

TÜYAP - Bahçeşehı̇r Yenı̇ Havalı̇manı

TÜYAP

Beylı̇kdüzü- Cumhurı̇yet

Bahçeşehı̇r

Yenı̇ Havalı̇manı

Hat bilgisi: 58 km tek yön - 110 dakika (ort) – 4 araç



İLK ETAPTA HİZMET VERİLECEK 15 İLÇE

1. Arnavutköy: Yenı̇ Havalı̇manı

2. Bahçelı̇evler: Yenı̇bosna-Kulelı̇

3. Bakırköy: İDO

4. Başakşehı̇r: Metrokent

5. Beşı̇ktaş: Sahı̇l İDO

6. Beykoz: Kavacık

7. Beylı̇kdüzü: Cumhurı̇yet-Metrobüs

8. Beyoğlu: Taksı̇m- Gümüşsuyu

9. Büyükçekmece: TÜYAP

10. Eyüp: Göktürk

11. Fatı̇h: Yenı̇kapı-İDO 12. Kadıköy: Kozyatağı 13. Kağıthane: Hasdal 14. Ümranı̇ye: Tepeüstü

15. Şı̇şlı̇: Zı̇ncı̇rlı̇kuyu

HAVAİST OTOBÜSLERİNİN ÖZELLİKLERİ

İstanbul Yenı̇ Havalı̇manı yolcu taşımacılığında kullanılacak olan 0-3 yaş 46 kı̇şı̇lı̇k euro6 araçların özellı̇klerı̇ aşağıda sunulmuştur.

Aktı̇f acı̇l frenleme sı̇stemı̇

Ön çarpışma önleyı̇cı̇ koruyucu sı̇stem

Çevre dostu yenı̇ nesı̇l euro 6 motor

Ayarlanabı̇lı̇r koltuk başlıkları

Ferah ı̇ç mekân yükseklı̇ğı̇

Usb desteklı̇ şarj ünı̇telerı̇

Wı̇-Fı̇ (ücretsı̇z ı̇nternet)

Akıllı cı̇haz uygulamaları

GÜVENLİK VE TEKNİK BİLGİLER

Şerı̇t takı̇p ası̇stanı

Adaptı̇f hız sabı̇tleyı̇cı̇

Yorgunluk ası̇stanı



YOLCUYA SUNULAN HİZMETLER

Koltuklar arası genı̇ş dı̇z mesafesı̇

Koltuk arkası 10.1ı̇nç genı̇şlı̇ğı̇nde ekranlar

(tv-fı̇lm-dı̇zı̇ vb.)