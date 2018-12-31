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İstanbullulara müjde! Bir indirim daha geldi

İstanbul'da Ocak 2019'dan itibaren tüm abone gruplarının su tarifesinde, yüzde 15 indirim uygulanacak.

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:12
İstanbullulara müjde! Bir indirim daha geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın, 14 Kasım 2018’de "Suda indirim olacak" şeklindeki açıklamasının ardından aynı gün belediyenin Saraçhane’deki binasında gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu’nda, Meclis üyelerinin oyu ile indirim kararı alınmıştı.

Bu indirim kararının ise 2019 fiyatlarından ve yeni yılın ilk gününde uygulanması, oy çokluğu ile kabul edilmişti. İki ay önce alınan bu yöndeki karar yarın uygulamaya konuluyor.

İşte yeni tarife...

Buna göre İstanbul’un su birim fiyatları; 1. kademe konut başı 0-10 (10 dahil) metreküp/aya kadar kullanım 4,53 lira, 2. kademe konut başına 11-20 (20 dahil) metreküp/aya kadar kullanım 6,63 lira, 3. kademe konut başına 21 metreküp/aydan fazla kullanım 9,65 lira, köy konut 1,13 lira, ortak sayaç konut 6,76 lira, konut inşaatı şantiyesi 6,76 lira, iş yeri 11,49 lira, köy iş yeri 2,87 lira, ortak sayaç iş yeri 11,92 lira, iş yeri inşaat şantiyesi 11,92 lira, iş yeri ham su 3,84 lira, özel grup 4,56 lira, toptan ham su 1 lira ve geri dönüşüm suyu 0,35 kuruş olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:12
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ
  4. İBB
  5. Mevlüt Uysal
  6. su faturası

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  • ÖzetÖzet40 dk önce
    Önce indirim,somra indirim

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