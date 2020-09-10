İstanbullulara kötü haber! Yarın itibaren 4 metro istasyonu kapatılıyor

İstanbul'da şehir içi ulaşımda büyük rol oynayan, günde milyonlarca insanın kullandığı M1 hattı metro hattının yenileme çalışmaları nedeniyle, 4 istasyonu yarından itibaren kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ataköy/Şirinevler metrobüs ve metro durağına asılan afişlerle istasyonun yarından itibaren kapatılacağı vatandaşlara duyuruldu. İBB, istasyonlar arası ulaşımın ücretsiz ring otobüs seferleri ile sağlanacağını açıkladı.

4 metro durağı 14 ay kapanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan afişlerde “11 Eylül 2020 tarihinden itibaren M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı istasyonları arası inşaat çalışmaları sebebiyle işletmeye kapatılacak olup ulaşım ücretsiz ring otobüs seferleri ile sağlanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi. Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen yenileme çalışmalarında Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı metro istasyonları da işletmeye kapalı durumda olacak.