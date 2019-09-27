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İstanbullular sokakta sabahladı

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından bazı vatandaşlar, geceyi parklarda, arabalarında ve sahillerde geçirdi. Türk Kızılay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de vatandaşlara çorba, çay, konserve gıda ve su dağıttı.

27 Eylül 2019 Cuma 08:21
İstanbullular sokakta sabahladı

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından Silivri'deki bazı vatandaşlar, geceyi parklarda ve sahilde geçirmeyi tercih etti.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında dün saat 13.59 meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi parklarda, arabalarında ve sahilde geçiriyor.

Beşik gibi sallanıyoruz

Geceyi dışarıda geçiren Irgat Devrim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 depremini de yaşadığını belirterek, "Öğleden beri beşik gibi sallanıyoruz. Birçok artçı sarsıntı oldu. Sosyal medyada da açıklamalar var ama bunu kimse bilemez ki. Saatini, dakikasını kimse bilemez ama yine de bizi tedirgin ediyor." dedi.

Sosyal medya mesajları etkiledi

Yusuf Demir de 3 yaşındaki çocuğu ve eşiyle beraber dışarıda uyuyacaklarını aktararak, deprem sonrası ailesine telefonla ulaşmaya çalıştığını fakat uzun süre ulaşamadığını söyledi.

Demir, "Aileme ulaşamamak beni tedirgin etti. Sonra eve geldim ve önceden de yaşadığım tecrübelerle gafil avlanmak istemedim. Evlere girme konusunda tedirginiz. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Sosyal medyadaki mesajlar da bizi çok etkiledi." diye konuştu.

Artçı olursa buradayız

Geceyi ailesiyle parkta geçiren Mustafa Demirayak ise "Depremden sonra sosyal medyadan yayınlanan mesajlar bizi tedirgin etti. Bugün burada yatacağız. Eğer yarın bir artçı olursa buradayız, olmazsa evimize gideriz." ifadelerini kullandı.

Alana arkadaşı ile çadır kuran Sadettin Tantankeleş de geceyi dışarıda geçirme kararı aldıkları anlatarak, şunları kaydetti:

"Depremden sonra başta evde kalmaya karar verdik. Bütün sokak dışarıda yatıyordu. Biz de çimenlik alana çadır kurup güvenli alana geldik. Sosyal medyada dolaşan iki ses kaydı bizi etkiledi. Sabah staja gideceğiz ama burada bekliyoruz. Buradan eğitimimize devam edeceğiz."

Türk Kızılay ve İBB'den gıda desteği

Kızılay personeli vatandaşlara gece boyu ikramlarda bulundu.

Türk Kızılay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar da Silivri Kaymakamlığı'nın arkasındaki parkta bulunan alanda, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba, çay, konserve gıda ve su dağıttı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bağlı bir araç ise alanda tedbir amaçlı bekletildi.

Beyoğlu'ndan Gezi Parkı'na akın

Vatandaşların toplandığı bir nokta da Taksim'de bulunan Gezi Parkı oldu. Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen Beyoğlu sakinleri Gezi Parkı'na çadır kurup, yorgan ve battaniyelerini sererek geceyi burada geçirdi.

Allah'tan gelen bir şey

Çocukları ve ailesi ile birlikte Yenibosna’daki bir parka gelen Azer Can isimli bir vatandaş, “Gündüz ki sarsıntıda biz evdeydik. Çoluk, çocuk tedirgin oldu ama geçti. Yani bu artçı sarsıntılar. Allah’tan gelen bir şey. Bizim önlemimiz bu. Yastığımızı, battaniyemizi aldık geldik. Sabaha kadar buradayız. İşe gidecek olan da var olmayan da var. Bekliyoruz bu şekilde” dedi.

İlk defa böyle bir depremle karşı karşıya geldik

Hayatında ilk defa bir deprem yaşayana Bayram Çayır ise 5.8’lik sallantıdan çok korktuğunu belirterek, “Öğlen sıralarında oturuyorduk evimizde, sarsıntı oldu gayet çok korktuk. İlk defa böyle bir depremle karşı karşıya geldik. Bu gece sıralarında da bir sarsıntı beklenildiği için bizde kendimizi parka atmak zorunda kaldık her ihtimale karşı. Bu gece parkta yatmaya kara verdik yani. Maddi bir hasar oluşmadı aslında ilk defa böyle bir depremle karşılaştığımız için ondan dolayı bir korkudan dolayı parkta yatmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 08:21
  1. İstanbul
  2. deprem
  3. İBB
  4. Silivri

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