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Gündem İstanbullular İmamoğlu'na isyan etti! 'Onu kim başımıza bela etti'
Gündem

İstanbullular İmamoğlu'na isyan etti! 'Onu kim başımıza bela etti'

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yaşanan sıkıntılar vatandaşları çileden çıkardı. Çok sayıda vatandaş otobüslerin yetersiz olduğunu belirterek CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 10:12:00 -

İstanbul'da işe gidiş ve çıkış saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

Sokağa çıkma yasağı başlamadan evlerine dönmek isteyenler, yaşanan sefer aksamaları nedeniyle mağdur oluyor.

Bazı otobüslerin duraklarda durmadan devam etmesi bazılarının da boş olmasına rağmen yolcu almaması vatandaşları çileden çıkarıyor.

Son olarak Kartal ve Beylikdüzü gibi iki farklı ilçede yaşananlar vatandaşlar tarafından kayda alındı.

"Onu kim başımıza bela etti"

Saatlerce durakta bekledikten sonra otobüslerin önünü kesen vatandaşlar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Yazıklar olsun. Onu kim başımıza bela etti." diyerek tepkilerini dile getirdi.

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