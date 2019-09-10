0553 313 94 23

İstanbullular için Sokak Lezzetleri Festivali’ni yeniden düzenliyor

Akasya yaz tatilinin ardından şehre dönen İstanbullular için Sokak Lezzetleri Festivali’ni yeniden düzenlediğini duyurdu.

10 Eylül 2019 Salı 12:57
İstanbullular için Sokak Lezzetleri Festivali’ni yeniden düzenliyor

Akasya yaz tatilinin ardından şehre dönen İstanbullular için Sokak Lezzetleri Festivali’ni yeniden düzenlediğini duyurdu. 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan festival, Türk mutfak kültürünün sokak lezzetleri sunulacak.



Yaz tatilinin ardından şehre dönen İstanbullular için Akasya Sokak Lezzetleri yeniden kapılarını açıyor. Yapılan bilgilendirmede; birbirinden lezzetli yemeklerin sunulacağı Akasya Sokak Lezzetleri Festivali, 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Akasya’daki Retro Lunapark’ta düzenlenecek ve Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait lezzetlerin tecrübe edileceği festivalde; keyifli atölye çalışmaları ve müzik performansları da iki gün boyunca herkesin katılımına açık olacak.



Festivalde Dünya Basketbol Şampiyonası finali izlenecek


Sokak Lezzetleri Festivali’nin ikinci gününde Çin’den dünyaya yayılacak olan basketbol heyecanı da duyulacak. Dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak basketbol takımları kıyasıya mücadele ederken, final maçını izlenmesi için platform kurulacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:57
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Falcao'nu metabolik yaşı bakın kaç çıktı!
    1. Falcao'nu metabolik yaşı bakın kaç..
    2. Sivaslı iş adamından anlamlı bağış
    3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya..
    4. Kayseri'de "e-Ticaret Eğitimi"..
    5. Süleyman Turan’ın son görüntüleri..
    6. Sanat tarihi ve arkeoloji..
    7. Vanlı kadın yazarlardan terör mağduru..
    8. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    9. Yılmaz: "Biz bir bütünün parçalarıyız"
    10. 1600 rakımlı yaylada elma hasadı..
    11. Muhtarlardan Kaymakam Gülenç’e plaket
    12. Van’ın saklı cenneti sokakta çalışan..
    13. Galatasaray'da şok gelişme! Golcü..
    14. 37 bin Suriyeli Türkiye'ye geri döndü
    15. “Trakya’da hayatın enerjisi” fotoğraf..
    16. Tarihi han butik otel olarak hizmet..
    17. 4. Türksat Model Uydu Yarışması başladı
    18. HDP önünde eylem yapan ailelerin..
    19. Tiroit hastalığına dikkat
    20. Balıkesir Şehir Şurası yapıldı
    21. Turan: “Ahmet Türk’ün terörle ilgisi..
    22. Van'da terör operasyonu
    23. Fatih Terim kararını verdi! Nagatomo,..
    24. Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim..
    25. Toyota, Türkiye Rallisi’nde yeniden..
    26. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu:..
    27. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    28. Türbülansa yakalanan uçak acil iniş..
    29. Ryan Babel attı Hollanda farka koştu!
    30. Çanakkale’de 144 mülteci yakalandı
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu