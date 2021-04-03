İstanbullular eve kapandı, turistler güneşli havanın keyfini çıkardı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çok yüksek riskli kategoriye giren İstanbul'da sokak kısıtlamasından dolayı vatandaşlar evlere kapanırken turistler Üsküdar'da sahilin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.
Kısıtlamadan muaf tutulan turistler, Üsküdar'da sahil havası alarak güneşli havanın keyfini çıkardı.
58 ilde sokak kısıtlaması
Koronavirüsle mücadele kapsamında, kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un büyük bölümünde sessizlik hakim olurken, Üsküdar sahilinde ise turist yoğunluğu yaşandı.
Maske ve mesafe kuralı unutuldu
Çok sayıda turist banklara oturarak Kız Kulesi ve boğazı izledi. Kimi fotoğraf çekti, kimi yürüyüş yaptı. Sosyal mesafeyi zaman zaman ihlal eden bazı turistlerin maskeyi ağız ve burnu kapatacak şekilde takmadığı da görüldü.
Sahilde denetim yapan ekipler, turistleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Denetimler sırasında kısıtlamadan muaf olmadığı öğrenilen bir kişiye ceza kesildi.