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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı işte alternatif güzergahlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:30
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı işte alternatif güzergahlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre; Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Kasımpaşa'dan gelen akım, tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Dolapdere'den gelen akım, Divan Kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım, Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Şişhane'den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. Şişli'den gelen akım, Yedikuyular Caddesine ve tünel Taksim tünel üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Defterdar Yokuşu'ndan Taksim'e çıkan yol kapatılarak, Firuzağa meydan akım Akarsu yokuşu ve Taktaki yokuşu istikametine verilecek. Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine verilecek. Halaskargazi Caddesine alternatif olarak akım Abide-i Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.

ANADOLU YAKASI KAPATILACAK YOLLAR

Turgut Özal Bulvarı, (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Feyzullah Caddesi, (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım), ve Şehit Nedim Özpolat Sokağın trafiğe kapatılacağı belirtildi.

ANALDOLU YAKASI ALTERNATİF YOLLAR

Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100 ve Mimar Sinan Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:30
  1. İstanbul trafiği
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