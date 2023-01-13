İstanbullular dikkat! Uzmanı son tahminini duyurdu: Zamanı geldi, kara kış dönemi ve beklenen kar yağışı geliyor!

Kar yağışı kuvvetli geliyor. Beklenen kar yağışı sonunda geliyor. Çok sayıda ilde kara kış dönemi başlıyor. Yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu açıklama Meteoroloji'den geldi. Peki, o iller hangileri? Batı kesimlerini de kar vuracak mı? İstanbul onların içinde mi? İstanbul, Ankara, Bursa ve Samsun gibi büyükşehirlerin kar hasreti sona eriyor. Tarih verildi. Kar yağışına doyacağımız günler öncesinde Meteoroloji'den 13 - 19 Ocak arasındaki hava durumu raporu yayınlandı. Öte yandan İstanbul için kar yağışı tahmini yapıldı. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika tüm detaylar...

Son dakika kar yağışı gelişmesi. Ocak ayı gelmesine rağmen Türkiye yağışsız bir kış geçiriyor. Yüksek basınçtan dolayı yağışa hasret kalan yurdumuzun kaderi ocak ayı sonu gibi değişiyor. Raporda hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a kar geliyor: Tarih verildi

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla beraber yağışsız geçen günler kuraklık ve susuzluk konularını gündeme getirdi.

Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre İstanbul'da beklenen kar, ayın son haftasında kendini gösterecek.

Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar vatandaşı doğalgaz faturası açısından memnun etse de, yağışsız geçen günler hem barajlar açısından hem de tarım ürünleri açısından sıkıntılı günlerin yaşanmasına neden oluyor İstanbul’da gözler yılın ilk kar yağışına çevrilirken küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre karlı günler yaklaşıyor. Güncel tahminlere göre ayın son haftasında sıcaklıklar ciddi oranda düşecek, kar yağışı görülecek.

23 Ocak'tan sonra sıcaklıklar düşecek

Tahminlere göre İstanbul’da 23 Ocak’tan sonra hava sıcaklıkları düşüşünü hızlandıracak. 27 Ocak’tan ay sonuna kadar kar yağışının ihtimali gündemde kalacak.

Senenin ilk kar yağışında yoğun bir birikim beklenmese de soğuklar yurdu terk etmeyecek, şubat ayında da karlı günler İstanbulluları bekleyecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kışın yeterli kar yağışı almayan Doğu Anadolu Bölgesi, son yılların en kurak kış mevsimini geçiriyor. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı, kış mevsiminde kar yağışının en fazla etkili olduğu iller arasında yer alıyor.

Bu illerde kara kış dönemi başlıyor!

Yağışların; Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, canlı yayında yaptığı açıklamada megakentte kar yağışı için tahmin verdi. Çalışkan, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" diye konuştu.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen anlattı. Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları:

Bu sabah ve gece İstanbul'da sis vardı. Sis yarından itibaren etkisini kaybediyor İstanbul'da. Yüksek basınç biraz uzaklaşıyor. Bunun yerine alçak basınç gelme çabası içerisinde. Çünkü rüzgarlar da kuzeye döndü. Dolayısıyla bugün İstanbul'u parçalı bulutlu 12-13 derece civarında bir sıcaklık var.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri de yoğun kar yağışı var bugün. Doğu Anadolu'nun kıyısında yani Doğu Anadolu'nun kıyısı derken yani doğu kıyısında yani Hakkari'den Ardahan'a kadar olan kısımda kar yağışı biraz yoğun gözüküyor. Ama sadece bugün için o. Yarın pek bir yağış gözükmüyor.

10 Ocak'ta salı günü batı bölgelerinden yağışlı bir hava kütlesi geliyor. Bu yağışlı hava kütlesi batı bölgelerimizde biraz şiddetli olacak gibi gözüküyor. Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Isparta Antalya hatta Mersin'e kadar olan bölgede şiddetli yağışlar gözüküyor. Bu şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olabilir.

Toroslar'da kar yağışı yoğun olabilir. Bu kar yağışı önümüzdeki hafta yani ayın 12, 13, 14'ünde Anadolu'nun büyük bir kesiminde yoğun olacak.

Nerelerde? Ankara dahil olmak üzere Sivas Kayseri, Konya, Erzincan, Yozgat civarlarında yoğun kar yağışı önümüzdeki hafta yani beklenen bir kar yağışı geliyor. Bu esasında müjdeli bir haber. Ama Doğu Anadolu'da çok fazla kar yağışı yok.

Özetlersek ayın 10'unda yani salı günü Marmara da bu yağıştan nasibini alacak. İstanbul'da alacak ama çok kuvvetli değil İstanbul'daki yağış. Ama dediğim gibi Ege kıyıları ve Akdeniz kıyılarında önemli bir yağış bekleniyor. Buna dikkat etmemiz gerekecek.

İSTANBUL'A 26-28 OCAK'TA KAR YAĞABİLİR

Hava durumuyla ilgili endişelendiren seyir sürerken Hava Forum'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.

ASIL KIŞ BAŞLIYOR

Hava Tahmin Uzmanı Kerem Ökten ise benzer bir mesaj paylaşarak, "Türkiye'ye ilk olarak öncü bir soğuk hava dalgası gelecek. Sonra Sibirya'dan çok güçlü bir sistem gelecek.

Kış başlıyor. Stratosferik darbe tamamlanıyor. Ocak sonu, şubat ve mart ayları gerçek kışı yaşayacağız. Zonal rüzgârlar artık batıdan yani Atlas Okyanusundan değil, Doğu'dan yani Sibirya'dan esecek." dedi.