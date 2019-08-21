İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı
Metrekarede 75 kilograma kadar yağış düşmesinin beklendiğini tahminlerine ekleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un Anadolu Yakası başta olmak üzere Karadeniz'in batı kesimlerini ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sakarya çevrelerinde, öğleden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar
Genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Bu sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara bölgesi hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ege bölgesi hava durumu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege'nin çok bulutlu, öğle saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman ve Sivas hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.
YORUM YAZ