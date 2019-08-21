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İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Metrekarede 75 kilograma kadar yağış düşmesinin beklendiğini tahminlerine ekleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un Anadolu Yakası başta olmak üzere Karadeniz'in batı kesimlerini ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:11
İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sakarya çevrelerinde, öğleden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Bu sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ege bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege'nin çok bulutlu, öğle saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman ve Sivas hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:11
  1. Düzce
  2. Bartın
  3. Kırıkkale
  4. Karaman
  5. Zonguldak
  6. Tunceli
  7. Sivas
  8. Sakarya
  9. Kütahya
  10. Kocaeli
  11. Erzincan
  12. Çorum
  13. Çankırı
  14. Bingöl
  15. Bilecik
  16. Ankara
  17. Amasya
  18. Afyon
  19. hava durumu
  20. hava durumu nasıl olacak
  21. İstanbul'da hava durumu
  22. sağanak yağmur
  23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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