İstanbullular dikkat! Meteoroloji gün ve saat verdi

Meteoroloji, 11 Ocak Çarşamba güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi için ar, fırtına ve sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Akdeniz Bölgesi için yarın akşama kadar, "Metrekareye 120 kilogram yağış düşebilir" uyarısı da yapıldı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege'nin Yüksekleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ VE İÇ EGE İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (Salı) saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta ve Burdur) görülecek olan sağanak yağışların, kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (60-120 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor. 12.01.2023 (Perşembe) günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların iç kesimlerde 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması tahmin edildiğinden başta Antalya ile Konya karayolundaki geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli güneyli rüzgar ve kıyı şeridinde yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege'de beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, bu gece (Salı) saatlerinden itibaren Denizli, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneydoğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Denizli'nin güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2), 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, batı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.