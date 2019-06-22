0553 313 94 23

İstanbullular dikkat! İşte seçimde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

Yenilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yarın gerçekleştirilecek. Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı seçimde seçmenlerin oylarının geçersiz sayılmaması için bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:34
İstanbullular dikkat! İşte seçimde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

YSK'nin yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar vermesi nedeniyle seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak.

Seçim sırasında oyların geçersiz sayılmaması, seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor.

İstanbul seçmeninin dikkat etmesi gereken 10 önemli nokta şöyle:

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin

Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

2- Oy verme saatine dikkat edin

İstanbul'daki seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

3- Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

4- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın

Seçmenlerin oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

5- Seçmen bilgi kağıdı olmasa bile oy kullanın

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

6 - Cep telefonuyla kabine girmeyin

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

7 - Oy pusulasını kontrol edin

Seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

9 - Oy verme kabininde fazla kalmayın

Seçmen, dışarı çıkmadıkça kapalı oy verme yerine kimse giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

10 - Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.

- "Oy pusulasının fotoğrafını paylaşmak kanunlara aykırı"

Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay bazı vatandaşların sandık başında kullandığı oyu göstermek ve daha fazla etkileşim almak için pusulanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştığını belirterek, bu durumun kanunlara uygun olmadığını hatırlattı.

Unay, sandık başında oy pusulasının resmini çekmenin kanunla yasaklandığını belirterek, "Kanunlara ve kurallara uyalım. Kullandığı oyu sosyal medyada paylaşan kişiye 250 lira idari para cezası kesilir. Yasanın 130'uncu maddesine göre de bu kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilir. Kanun, seçmenin oy verme kabinine cep telefonu ya da herhangi bir görüntü kaydediciyle girmesini yasaklıyor." bilgisini paylaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:34
  1. İstanbul
  2. istanbul seçimleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de kamyonet motosiklet grubuna daldı! Çok sayıda ölü var
    1. ABD'de kamyonet motosiklet grubuna..
    2. Emniyetten Kızılay’a tam destek
    3. Teröristbaşının mektubu sonrası..
    4. Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem..
    5. Dev operasyon! 26 ilde düğmeye..
    6. Seçim için otobüslerle Erzincan’dan..
    7. Yeni Jeep Renegade Türkiye’de
    8. Hamam böceklerinden nasıl kurtulunur?
    9. Yaş ilerledikçe risk artıyor
    10. Mültecilere yardım eden Alman valinin..
    11. Putin:“İngiltere’de kim seçilirse..
    12. Başkent Üniversitesi taban puanları..
    13. Boğaziçi Zirvesi'ne Hindistan'dan..
    14. Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya..
    15. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! O..
    16. Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
    17. Saman balya makinesi tarlada yangın..
    18. Altınordu geleceğin yıldızlarını..
    19. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması
    20. Doğu Anadolu’daki 5 il için gök..
    21. Midilli Adası'na kaçmak isteyen 42..
    22. Erciyes 2019 Uluslararası Askeri..
    23. Öğretmenlerden ’Sosyalite’
    24. Vezirhan’da çevre düzenleme çalışmaları
    25. ABD’de bir kamyon motosiklet grubuyla..
    26. Yedikleri peynir aynı aileden 6 kişiyi..
    27. Kur’an Kursları yararına kermes
    28. Seçim öncesi İstanbul'da bomba..
    29. Nevşehir'de tur midibüsü ile otomobil..
    30. Antalya’daerik ağacından düşen yaşlı..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!