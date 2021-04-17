İstanbullular dikkat! Çok fena geliyor

Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere birçok bölgeyi sağanak yağış konusunda uyardı. Bu uyarının ardından Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için pazartesi gününe dikkat çekti ve "Yağışlara dikkat etmemiz lazım. Kuvvetli bir yağış gözüküyor, sıcaklık da yükseldiği için gök gürültülü sağanak yağışlar, yıldırım, şimşek ve hatta dolu ihtimali de var" ifadelerini kullandı. İşte Orhan Şen'in ürperten uyarıları...

"Yağmurlar genellikle gök gürültülü olacak, İstanbul'da yarından itibaren gök gürültülü olacak." diyen Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şöyle:

Bugün İstanbul ve Trakya'da sıcaklıklar biraz düşük ama yarından itibaren bahar değerlerine geliyor. Pazartesi günkü yağışa dikkat etmemiz gerekiyor, kuvvetli bir yağış bekleniyor.

Afrika tozu geliyor, maskeleri çıkarmayın

Güney bölgelerde, İç Ege'de Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar var, fırtınaya gidebilecek kadar rüzgar var. Afrika'dan toz geliyor, bu da önemli... Kısıtlama var ama dolaşırken maskemizi kesinlikle çıkarmayalım. Güney Ege'de bugün ve yarın için çamur yağma ihtimali var.

Pazartesi gününe dikkat!

Pazartesi gününden itibaren yağışlara dikkat etmemiz lazım. Kuvvetli bir yağış gözüküyor, sıcaklık da yükseldiği için gök gürültülü sağanak yağışlar, yıldırım, şimşek ve hatta dolu ihtimali de var.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre bugünden itibaren yurt genelinde yağışlar etkili olacak.

Meteorolojiden son uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve batısında toz taşınımı bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz aşınımı uyarısı

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve batısında toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.