İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılış töreni nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 26 Şubat pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Trafiğe ve parka kapalı alanlar
Buna göre, bu akşam saat 20.00 itibarıyla Devlet Demiryollarına ait otopark araç alımına kapanırken, saat 20.00'den pazar günü program bitimine kadar da Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanına araç alınmayacak.
Pazar günü saat 06.00'dan itibaren program bitimine kadar, İETT Kazlıçeşme son durağı da kullanıma kapanacak.
Sirkeci İstasyon Caddesi yarın saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılırken, sürücüler alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy ve Ankara caddelerini kullanabilecek.
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