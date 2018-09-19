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İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yapılacak olan "Evrensel Aşura Matem Merasimi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

19 Eylül 2018 Çarşamba 20:42
İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

 Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın düzenlenecek "Evrensel Aşura Matem Merasimi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı güzergahlarda değişikliğe gidilecek. 

Buna göre, saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikameti Güneşli Köprü'den Küçükçekmece Fatih Caddesi'ne katılım ve Güneşli Köprü üzeri Mimar Sinan Caddesi Bağcılar'dan gelen istikamet trafiğe kapatılacak. 

Sürücüler, alternatif olarak Basın Ekspres Yolu'na yönlendirilecek. 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 20:42
  1. İstanbul
  2. trafiğe kapalı yollar

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