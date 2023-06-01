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Yaşam İstanbullular dikkat! 6 ilçede su kesintisi yaşanacak
Yaşam

İstanbullular dikkat! 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

Yeniakit Publisher
2023-06-01 20:11:00 -
İstanbullular dikkat! 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada, İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İşte su kesintisinin yaşanacağı o ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da 6 ilçeye su verilmeyeceğini duyurdu.

İSKİ'nin duyurusuna göre İstanbul'da su kesintisi yaşayacak ilçeler şu şekilde:

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler: TERKOS MAH,YENİKÖY MAH

Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 2023-06-01 09:50:25.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Etkilenen Mahalleler: AYAZAĞA MAH

Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI

ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 2023-06-01 09:57:22.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2023 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalleler: UĞUR MUMCU MAH

Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI

ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 2023-06-01 09:55:59.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2023 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler: SELİMPAŞA MAH

Açıklama: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 2023-06-01 09:59:53.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2023 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler: KAYNARCA MAH

Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI

ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 2023-06-01 10:12:38.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalleler: ÜNALAN MAH

Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI

ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 2023-06-01 09:41:19.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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