İstanbullular dikkat! 6 ilçede su kesintisi yaşanacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada, İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İşte su kesintisinin yaşanacağı o ilçeler...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da 6 ilçeye su verilmeyeceğini duyurdu.
İSKİ'nin duyurusuna göre İstanbul'da su kesintisi yaşayacak ilçeler şu şekilde:
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler: TERKOS MAH,YENİKÖY MAH
Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI
ÖNE ÇIKAN VİDEO
ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 2023-06-01 09:50:25.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
Etkilenen Mahalleler: AYAZAĞA MAH
Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI
ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 2023-06-01 09:57:22.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2023 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler: UĞUR MUMCU MAH
Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI
ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 2023-06-01 09:55:59.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2023 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler: SELİMPAŞA MAH
Açıklama: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 2023-06-01 09:59:53.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2023 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler: KAYNARCA MAH
Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI
ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 2023-06-01 10:12:38.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler: ÜNALAN MAH
Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI
ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 2023-06-01 09:41:19.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.