İstanbullular dikkat! 4 gün ara verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sürücüsüz metronun hizmette olan Üsküdar-Yamanevler bölümü ile çalışmaları tamamlanan Çekmeköy-Yamanevler bölümünün birleştirme testleri yapılacak. Test çalışmaları nedeniyle sürücüsüz metro seferlerine yarın, 21, 22 ve 23 Eylül'de ara verilecek. Ulaşımın aksamaması için, M5 numaralı otobüsler metro güzergahında hizmet sunacak.