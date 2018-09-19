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İstanbullular dikkat! 4 gün ara verilecek

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı olanÇekmeköy-Yamanevler Metrosu'nda çalışmalar tamamlandığı açıklandı. Hat üzerinde yapılacak olan birleştirme testleri nedeniyle seferlere yarından itibaren 4 gün ara verilecek.

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:57
İstanbullular dikkat! 4 gün ara verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sürücüsüz metronun hizmette olan Üsküdar-Yamanevler bölümü ile çalışmaları tamamlanan Çekmeköy-Yamanevler bölümünün birleştirme testleri yapılacak. Test çalışmaları nedeniyle sürücüsüz metro seferlerine yarın, 21, 22 ve 23 Eylül'de ara verilecek. Ulaşımın aksamaması için, M5 numaralı otobüsler metro güzergahında hizmet sunacak.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 14:57
  1. İstanbul
  2. sürücüsüz metro
  3. Çekmeköy-Yamanevler hattı
  4. birleştirme testleri
  5. seferlere 4 gün ara verilecek

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