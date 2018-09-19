İstanbullular dikkat! 4 gün ara verilecek
Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı olanÇekmeköy-Yamanevler Metrosu'nda çalışmalar tamamlandığı açıklandı. Hat üzerinde yapılacak olan birleştirme testleri nedeniyle seferlere yarından itibaren 4 gün ara verilecek.19 Eylül 2018 Çarşamba 14:57
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sürücüsüz metronun hizmette olan Üsküdar-Yamanevler bölümü ile çalışmaları tamamlanan Çekmeköy-Yamanevler bölümünün birleştirme testleri yapılacak. Test çalışmaları nedeniyle sürücüsüz metro seferlerine yarın, 21, 22 ve 23 Eylül'de ara verilecek. Ulaşımın aksamaması için, M5 numaralı otobüsler metro güzergahında hizmet sunacak.
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