İstanbullular dikkat! 3 köprü trafiğe kapatılacak
İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezinden (UKOME) yapılan açıklamaya göre; Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece araç trafiğine kapatılacak.26 Kasım 2018 Pazartesi 17:42
Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.
Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.
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