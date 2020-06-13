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İstanbullular denize akın etti, yoğunluk havadan görüntülendi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme adımları kapsamında İstanbullular sahillere akın etti, Büyükçekmece Sahili’nde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:34:52 -
İstanbullular denize akın etti, yoğunluk havadan görüntülendi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme adımları kapsamında İstanbullular sahillere akın etti, Büyükçekmece Sahili’nde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.


Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin üçüncü haftasında vatandaşlar sahillere akın etti. Büyükçekmece Sahili’ne gelen İstanbullular denizin ve kumun tadını çıkardı. Denize girip serinleyen vatandaşlar ise havadan görüntülendi.

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