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İstanbullular bu projeyi sevdi! Pet şişeyle İstanbulkart dolumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi görülmemiş bir geri dönüşüm kampanyasına imza atıyor. Çevreci bir hizmeti devreye sokacak olan İBB, pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapılacak olan makineleri tasarladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 20:41
İstanbullular bu projeyi sevdi! Pet şişeyle İstanbulkart dolumu

Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi çevreci bir hizmeti daha devreye sokmaya hazırlanıyor.

PET ŞİŞE KARŞILIĞINDA İSTANBULKART YÜKLEMESİ

Belediyenin iştiraklerinden olan İSBAK'ın yaptığı makineler içine attığınız pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapacak.

Çevreye büyük zararı olan pet şişeler de böylece geri dönüşümde kullanılmış olacak.

İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor.

Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 20:41
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