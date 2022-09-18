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Gündem İstanbullular beceriksiz Ekrem ile övünün! Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yapılamıyor
Gündem

İstanbullular beceriksiz Ekrem ile övünün! Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yapılamıyor

16 milyonluk devasa şehrin ulaşımını her geçen gün arapsaçına çeviren CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her fırsatta iktidarı suçlarken İstanbullular büyük mağduriyetler yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 22:07:00 - 2022-09-18 22:13:12

Yalanı dilinden düşürmeyen kendi beceriksizliğini iktidarı suçlayarak kurtulmaya çalışan beceriksiz Ekrem sayesinde İstanbullular toplu taşımaya hasret kaldılar. Son olarak Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

M5 Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar istasyonlarda metro bekliyor.

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