İstanbullular beceriksiz Ekrem ile övünün! Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yapılamıyor
16 milyonluk devasa şehrin ulaşımını her geçen gün arapsaçına çeviren CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her fırsatta iktidarı suçlarken İstanbullular büyük mağduriyetler yaşıyor.
Yalanı dilinden düşürmeyen kendi beceriksizliğini iktidarı suçlayarak kurtulmaya çalışan beceriksiz Ekrem sayesinde İstanbullular toplu taşımaya hasret kaldılar. Son olarak Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
M5 Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar istasyonlarda metro bekliyor.