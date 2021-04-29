İstanbullu yine isyan etti: Onu kim başımıza bela etti

İstanbul'da işe gidiş ve çıkış saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

Sokağa çıkma yasağı başlamadan evlerine dönmek isteyenler, yaşanan sefer aksamaları nedeniyle mağdur oluyor.

Bazı otobüslerin duraklarda durmadan devam etmesi bazılarının da boş olmasına rağmen yolcu almaması vatandaşları çileden çıkarıyor.

Son olarak Kartal ve Beylikdüzü gibi iki farklı ilçede yaşananlar, vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Saatlerce durakta bekledikten sonra otobüslerin önünü kesen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Yazıklar olsun. Onu kim başımıza bela etti." diyerek tepkilerini dile getirdi.