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İstanbullu uykudayken kent beşik gibi sallandı

5.8 şiddetindeki depremin ardından artçı depremler sürüyor. İstanbul, gece yarısından itibaren en büyüğü 2,7 olan 29 artçı depremle daha sarsıldı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:42
İstanbullu uykudayken kent beşik gibi sallandı

İstanbul'da önceki gün meydana gelen 5.8 depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Artçılar nedeniyle panikleyen vatandaşlar, yine parklarda sabahlarken gece yarısından itibaren İstanbul'da en büyüğü 2,7 olan 29 artçı deprem daha yaşandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; önceki gün yaşanan büyük depremin ardından bu gece yarısı itibariyle sabah saat 08: 57'ye kadar İstanbul'da 29 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu artçıların en büyüğü ise 2,7 olarak kaydedildi. 

BİR SÜRE DAHA YAŞANACAK

Uzmanlar bir süre daha bu artçı sarsıntıların olacağını söylerken evi sağlam olanların evlerinde kalabileceği konusunda açıklamalar yapıyor. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:42
  1. Kocaeli
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