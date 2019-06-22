‘İstanbullu projesi olanla olmayanı ayıracaktır’

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Akit’e özel açıklamalarda bulundu. Pazar günü yenilenecek olan İstanbul seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, “Seçimin vatanımız milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah vatandaşımız projesi olanla olmayanı mutlaka ayıracaktır. Doğru dürüst, çalışanla çalışmayanı, eseri olanla eseri olmayanı mutlaka ayıracaktır diye düşünüyorum” dedi.

Açık ara kazanacaktır

Bakan Pakdemirli şöyle devam etti: “Adayları karşılaştıracak olursak özellikle Binali Yıldırım, İstanbul üzerinde bile onlarca eseri olan Türkiye’nin ve dünyanın mega projelerine imza atmış bir isim. Ben her zaman işe hem ekonomi hem de proje odaklı bakarım. Çünkü millete hizmetlerin buralardan geçtiğine inanıyorum. İstanbul sürekli yaşayan bir şehir. O yüzden İstanbul’un gereksinimlerini karşılayacak liyakatlı bir belediye başkanına ihtiyacı var. Liyakat, liyakat, liyakat diyorum. En büyük ferasetin de vatandaşlarımızda olduğunu düşünüyorum. Oyların hepsi sayılsaydı Yıldırım kazanmış olacaktı. Bugün itibariyle inşallah özellikle sahada da teşkilatımızın çalışmaları, adayımızın çalışmaları ve son hafta Cumhurbaşkanımızın da desteği ile birlikte seçimi açık ara alacağımıza inanıyorum.”

Tohumlar koruma altında

Türkiye’nin tarım alanında dünya standartlarında atılımlar yaptığını da belirten Pakdemirli, şunları anlattı: “İzmir’in Menemen ilçesindeki Ulusal Tohum Gen Bankası’nda bulunan kavun, karpuz ve kabak tohumları 30 yıldır saklandıkları ortamdan çıkarılarak toprakla buluşturuldu. Tohum Gen Bankası’nda, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden toplanan tohumlar özenle korunuyor. Ulusal Gen bankasında halen farklı türlere ait toplam 60 bin tohum örneği bulunuyor. Bunların 9 bin 518’ini sebze tohumları oluşturuyor. Enstitü bünyesinde buğday, arpa, yulaf, çavdar, domates, biber, kabak, kavun, karpuz, nohut, fasulye, börülce, süs bitkileri gibi çok sayıda çeşit saklanıyor. Tohumlar sıfır veya sıfırın altında 18 derecede yüzde 6 rutubette 50 yıl saklanabiliyor. Ankara ve İzmir’de bulunan tohum gen bankalarında toplam 120 bin tohum örneğini koruma altına aldık. Bu tohumlar hem gıda güvenliğimizin teminatı olması hem de ilaç ve kimya gibi sektörlere ham madde olması nedeniyle stratejik özelliklere sahiptir.”

Yeterli kurbanlık var

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen Pakdemirli, şunları dile getirdi: “Bu yıl da kurbanlık hayvan sayısında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Kurbanlık hayvan fiyatlarını son 20 gün boyunca takip edeceğiz. Ayrıca Kurban hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yürütülmektedir.”