  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbullu maraton organizasyonunu böyle yuhaladı!
Gündem

İstanbullu maraton organizasyonunu böyle yuhaladı!

AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Şahmettin Yüksel, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Maraton İstanbul'da, organizasyonun İstanbullu tarafından yuhalandığı anları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 21:49:00 - 2022-11-06 21:52:52

 Yeniakit.com.tr 

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Maraton İstanbul 2022 sona erdi.

AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Şahmettin Yüksel, organizasyona katılan İstanbulluların etkinliği yuhaladığı anları paylaştı.

"İstanbulumuzun durumu daha da vahim"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden beri Maraton İstanbul da dahil olmak üzere kentteki kurulu düzeni alt üst ettiğini belirten AK Partili Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

Bugünkü maraton, İBB yönetiminin kabiliyetsizliğini bir kez dahagözler önüne serdi. Maraton organizasyonu ve katılımcıların motivasyonu 4 yılda bu hale geldi maalesef. İstanbulumuzun durumu daha da vahim.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23