İstanbullu maraton organizasyonunu böyle yuhaladı!

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İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Maraton İstanbul 2022 sona erdi.

AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Şahmettin Yüksel, organizasyona katılan İstanbulluların etkinliği yuhaladığı anları paylaştı.

"İstanbulumuzun durumu daha da vahim"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden beri Maraton İstanbul da dahil olmak üzere kentteki kurulu düzeni alt üst ettiğini belirten AK Partili Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

Bugünkü maraton, İBB yönetiminin kabiliyetsizliğini bir kez dahagözler önüne serdi. Maraton organizasyonu ve katılımcıların motivasyonu 4 yılda bu hale geldi maalesef. İstanbulumuzun durumu daha da vahim.