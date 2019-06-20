İstanbullu işçi zulmünden ders alsın! Hizmet-İş Sendikasının başlattığı “Emek ve Adalet Yürüyüşü” dün Kahramankazan’da devam etti. Yürüyüşe destek veren AK Partili Halil Etyemez ise, "CHP zihniyeti, iktidara geldiğinde yaşanacakları gözler önüne serdi." açıklamasında bulundu.

Resul Ekrem Şahan Ankara Hizmet-İş Sendikasının, CHP’li belediyelerin işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla Bolu’dan başlattığı “Emek ve Adalet Yürüyüşü” dün Kahramankazan’da devam etti. Hukuksuz işçi çıkarmalara ve sendikal baskılara karşı başlatılan yürüyüşe destek veren AK Partili Halil Etyemez, önümüzdeki İstanbul seçimlerini hatırlatarak, “CHP zihniyeti, iktidara geldiğinde yaşanacakları gözler önüne serdi. CHP geldiğinde neler olabileceği örnekleriyle ortada” diye konuştu.

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