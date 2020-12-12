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Gündem İstanbullu depremde nerede toplanacak?
Gündem

İstanbullu depremde nerede toplanacak?

Gazeteci Cafer Sevinç İstanbullulara 'Depreme hazır mısınız?' diye sordu. Sevinç'in aldığı cevaplar binalar gibi vatandaşların da depreme hazır olmadığını gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:31:00 -

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda Türkiye'deki nüfusun yüzde 71'nin, ülke topraklarının da yüzde 66'sının deprem riski altında olduğunu açıkladı.

İstanbullu olası bir depremde nerede toplanacak?

Gazeteci Cafer Sevinç İstanbul'un Şişli'de vatandaşlara 'Depreme hazır mısınız?' sorusunu yöneltti. Sevinç'in aldığı cevaplar İstanbul'daki binalar gibi vatandaşların da depreme hazır olmadığını gösterdi.

 

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