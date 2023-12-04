İstanbullu, Ankaralı, İzmirli boşuna hizmet beklemeyin

Yerel seçimler öncesi sepet şeytanlarının etiket oyunlarını boşa çıkarmak için AK Partili belediyelerin başlattığı ve ucuz sebze-meyveleri halkla buluşturduğu Tanzim Satış Mağazalarını eleştirerek, “Belediyeler manav mı, market mi?” sözleriyle propaganda yapan CHP’liler tükürdüğünü yalıyor. AK Parti seçmenine “makarnacı” diye hakaret eden ve yapılan sosyal yardımları dillerine dolayan CHP’li başkanlar, geride kalan 4.5 yılın ardından prestij projelerle değil sosyal yardımlarla gündeme gelmeye çalışıyor. Verdiği sözlerin üzerine yatan ve sıfırdan başlayıp bitirdiği somut hiçbir projesi olmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu süt dağıtmakla ve lokanta açmakla övünürken, ABB Başkanı Mansur Yavaş başkent marketleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise tarlalarda verdiği pozları hizmet diye pazarlıyor. Kirli ittifaklar sonucu ele geçirdikleri belediyeleri hizmete hasret bırakan ve asli vazifelerini yapmak yerine Fak-Fuk Fon belediyeciliğine soyunan bazı CHP’li Başkanlar şöyle:

Garson Ekrem

Başta ulaşım olmak üzere her alanda İstanbul’u 25 yıl geriye götüren ve 4.5 yılını AK Parti’nin temelini attığı projelerin açılışını yapmakla geçiren Ekrem İmamoğlu, ekmek, süt ve yardım kartları dağıtmanın yanı sıra açtığı 9 adet kent lokantasında tıpkı bir garson gibi çorba servis etmekten başka hizmet üretmedi. İstanbul’un parasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Anadolu’da binlerce yardım kartı dağıtan İmamoğlu, seçim yatırımı olarak okullarda beslenme desteği ve kız öğrencilere hijyen kiti verdi. Eskiden İstanbul halkının akın ettiği belediye sosyal tesislerindeki yemek fiyatlarını belirleme yetkisini eline alan ve fiyatlara astronomik zamlar yapan İmamoğlu, 18 milyonluk İstanbul’da açtığı 20 metrekarelik 9 adet ‘Kent Lokantası’ ile sözde öğrencilere, dar gelirlilere ve ihtiyaç sahiplerine ucuz yemek dağıtarak göz boyama çalıştı. ‘Süt her çocuğun hakkı’ diyerek aileleri ücretsiz sütle buluşturduğunu öne süren İmamoğlu’nun yardımı sadece 200 bin çocukla sınırlı kaldı.

Bakkal Mansur

Ankara’ya 58 kilometre metro hattı yapacağını vaat ettiği halde 1 metre bile metro yapamayan, rögarları temizleyemediği için ölümlere sebep olan Mansur Yavaş da, belediye başkanı gibi değil tüccar gibi davranıyor. Göreve gelir gelmez 25 bin yandaşını işe alarak Ankara tarihinin kadrolaşma rekorunu kıran ve belediyenin bütçesini reklam ile konsere harcayan Yavaş, adeta bir emlakçı gibi davranarak mülkiyeti ABB’ye ait arsa, konut ve dükkânlardan oluşan 19 milyar liralık taşınmazları haraç mezat sattı. Hizmet üretmek yerine bakkal işleriyle uğraşan Yavaş, içerisinde bulgur, makarna, kaşar, mantar ve nohut gibi gıdaların satıldığı 6 şube, 1 büfe ve 4 fabrika satış mağazası olmak üzere 11 noktada Başkent Market açarak esnaflığa soyundu.



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Çiftçi Soyer

Koltuğa oturduğu günden beri heykel açıp dans eden ve en ufak yağmurda İzmir’i sel suları altında bırakan Tunç Soyer ise, belediyecilik yerine “Başka Bir Tarım Mümkün” sloganıyla çiftçiliğe soyundu. Aralarında eşine ait İzmir Köy Koop’un da olduğu 28 tarımsal kalkınma kooperatifi ile ürün alım sözleşmeleri imzalayan Soyer, yandaşlarından milyon liralık alımlar yaptı. İzmir’i modern bir köye çevirdiği yetmezmiş gibi sürekli tarlalarda poz veren Soyer, verdiği adrese teslim ihalelerle meydanı büyük sanayicilere bırakırken, köylüyü şehirde ucuz iş gücü olmaya zorladı.

Bunlardan hizmet beklenmez

CHP’lilerin iş bilmez belediyeciliğini Akit’e değerlendiren Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat ise, şunları söyledi: “Koskoca metropollerin koskoca belediye başkanları, büyük hizmetler olarak sundukları market açmak, lokanta açmak gibi ticarethanelerle övünmeleri acınası bir durumdur. Bunlar olmayan hizmetleri örtbas etmek için kullanılıyor. Çalışmayan alt yapı, çöken trafik, atılmayan temeller, belediyelerdeki yolsuzluklar, adam kayırmacılıklar, her türlü siyasi entrikalar belediyelerin yapamadıkları ve yapmaya niyeti olmayan kalemler varken CHP’liler kepçe ile çorba dağıtmayı hizmet sanıyor. 2 lokanta ve market açmakla övünme kadar ahmakça bir durum olabilir mi? Büyük şehirlerin en büyük sorunu bu mu? Ortalığı pislik götürüyor, trafik bitmiş, altyapı çökmüş, rüşvet-yolsuzluk almış başını gitmiş. Ama bunlar ‘lokanta ve market açmışız hizmet budur’ diyorlar; başka da hizmet beklemeyin!”