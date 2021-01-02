Akbil’e HES yükle | Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Salgınla mücadele konusunda Türkiye’nin kullandığı HES kodu uygulaması uzmanlarca da takdir topluyor. Türkiye’de toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bu sebeple İstanbulkart için HES kodu zorunluluğu da geldi. Peki, HES koduyla İstanbulkart nasıl eşleştirilir?

İstanbulkat’a HES kodu yükle | İstanbulkart HES kodu nereden yüklenir?

Akbil HES kodu | İstanbulkart’lara HES kodu yükleme işlemi 15 Ocak’ta sona erecek. Bu tarihten itibaren HES yüklenmeyen kartlar kullanılamayacak. İstanbulkart’a HES kodu yüklemek için öncelikle HES kodu almanız gerekli.

HES kodunu e devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan ya da SMS ile alabilirsiniz.

E DEVLET HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HES kodu aldıktan sonra İstanbulkart internet sitesine giriş yapın. Açılan ekranda isteniyen isim, soyad, doğum tarihi, mail adresi, kart numarası ve HES kodu alanlarını doldurmalısınız. Bu işlemlerin ardından ‘kaydet’ e basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ