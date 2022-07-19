İstanbulKart'a 5 ayda yüzde 400 zam

'İstanbul'da ulaşım sorununu çözeceğiz, ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız' vaadinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu ulaşım araçlarında kullanılan İstanbulkart'a zam yaptı. Zamlı tarifeye göre "Anonim İstanbulkart" bedelinde, 25 liradan 50 liraya yükselerek yüzde 100 artış oldu.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri, yaklaşık yüzde 72 zamla 35 liradan 60 liraya yükseldi. Böylece son 5 ay içinde kişisel kartlara yüzde 300, anonim kartlara da yüzde 400'e yakın zam yapılmış oldu.