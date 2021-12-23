İstanbulkart vize yenileme ücreti ne kadar kaç para? İstanbulkart öğrenci vize yenileme ücreti!

İstanbul'da öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'lar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılıyor. Peki İstanbulkart vizeleme ücreti ne kadar? İstanbulkart vize işlemi nası yapılır? İstanbulkart indirimli kartlar vizeleme nasıl yapıır?

İstanbulkart vize yenileme ücreti ne kadar?

Vizeleme yapılmayan kartların, indirim geçerliliği ortadan kaldırılarak tam kart haline çevriliyor. Vizelemenin yapıldığı aralık ayında İstanbulkart tarafından abonelere uyarı mesajı gönderildi. Gönderilen kısa mesajda, 2021’de 5 lira olan vizeleme ücretinin yüzde 160 zam yapılarak 13 liraya çıkarıldığı görüldü. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Öğrenci İstanbulkart'ınızın indirimli son kullanım tarihi 31.12.2021'dir. İndirimli tarifenizi kullanmaya devam etmek için yıl sonuna kadar 13 TL karşılığında vizeleme işlemi yapmanız gerekiyor. Bu işlemi biletmatiklerden veya İstanbulkart Mobil'den yapabilirsiniz. Yıl sonuna kadar vizeleme işlemi yapmasanız bile 2022 yılı içinde dilediğiniz zaman yapabilir, indirimli tarifenizi yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz." İstanbulkart'ın internet sitesine de ayrıca zamlı fiyat tarifesi eklendi.

İstanbulkart vize işlemi nası yapılır?

BELBİM A.Ş şirket politikalarımız gereği Istanbulkart'larınızı yılda bir kere güncellemeniz gerekmektedir. Bu güncellemenin bir diğer adı vize işlemidir.;

İstanbulkart ücretsiz kartlar vizeleme nasıl yapıır?

1. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir ve 10 saniye beklenir.

2. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Kartınızı alıp bir sonraki güncelleme işlemine kadar ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

İstanbulkart indirimli kartlar vizeleme nasıl yapıır?

1. İndirimli kartlarda vizeleme yapılabilmesi için kartınızın içinde 5TL bakiye bulunması gerekmetedir. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir.

2. Biletmatik ekranında "5TL karşılığında güncellemeyi kabul ediyor musunuz?" uyarısı çıktığında onay tuşuna basılır.

3. Onay tuşuna basıldıktan sonra 10 saniye beklenir ve kart alınır.

4. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Bir sonraki güncelleme işlemine kadar kartınızı indirimli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.