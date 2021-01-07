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Gündem İstanbulkart kullananlar dikkat! Son 8 gün
Gündem

İstanbulkart kullananlar dikkat! Son 8 gün

HES kodu eşleştirilmesi 15 Ocak'a kadar yapılmayan İstanbulkart'lar toplu ulaşımda kullanılamayacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 16:55:00 -
İstanbulkart kullananlar dikkat! Son 8 gün

İstanbul'da 15 Ocak’tan sonra HES kodu eşleşmesi yapmamış İstanbulkart sahiplerini, otobüs, metro ve vapurlara binemeyecek.

Eylül ayında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti.

Genelge ile yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarını kullanmaması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş yeni tip koronavirüs taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkart’ları kişiselleştirilecek.

İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak.

34,3 milyon İstanbulkart bulunuyor

İstanbul’da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş durumda.

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