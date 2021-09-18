İstanbulkart HES yükletmeyenler ne yapmalı?

İstanbulkart HES nereden yüklenir? Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza HES kodu girmiş oldu. Toplu ulaşım ve kapalı alanlara girişlerde HES kodu talep ediliyor. Toplu ulaşımda HES kodu kullanımı için İstanbulkart’lara bu kodun yüklenmesi gerekiyor. Halen İstanbulkart’a yükleme yapmayanlar bu işlemi nasıl yapacaklarını, HES kodu yüklenmeyen İstanbulkart’ların iptal olup olmayacağını araştırıyor. İstanbulkart Hes yükleme ekranı