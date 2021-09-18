İstanbulkart HES yükletmeyenler ne yapmalı?
İstanbulkart HES nereden yüklenir? Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza HES kodu girmiş oldu. Toplu ulaşım ve kapalı alanlara girişlerde HES kodu talep ediliyor. Toplu ulaşımda HES kodu kullanımı için İstanbulkart’lara bu kodun yüklenmesi gerekiyor. Halen İstanbulkart’a yükleme yapmayanlar bu işlemi nasıl yapacaklarını, HES kodu yüklenmeyen İstanbulkart’ların iptal olup olmayacağını araştırıyor. İstanbulkart Hes yükleme ekranı
İstanbul’da toplu ulaşım için İstanbulkart kullanılıyor. 2021 yılı ocak ayından bu yana vatandaşların HES kodlarıyla İstanbulkartlarını eşleştirmiş olmaları gerekiyor. Kartlarla HES kodlarını eşleştirmeyenler İstanbulkartlarını kullanamıyor. Peki, İstanbulkart eşleştirmesi nasıl nereden yapılır?
İstanbulkart HES yükletmeyenler ne yapmalı?
İstanbulkart web sitesinde yer alan açıklamada, “T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir” ifadesi yer alıyor. Henüz İstanbulkart’a HES kodu yüklemeyenler kartlarını kullanmak için biran önce işlemlerini tamamlamalılar.
İstanbulkart web sitesine giriş yapıp kart numaranız, TC kimlik numaranız ve HES kodu bilgilerinizi girerek yükleme işlemini hızla gerçekleştirebilirsiniz.