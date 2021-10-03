İstanbulkart HES kodu süresi doldu ne yapmalıyım?

İstanbul Kart HES kodu değiştirme nasıl oyur. İstanbulkart nereden satın alınır? İstanbulkart dolum temsilcilerinden (Bireysel, Kurumsal) veya Biletmatik’lerden güncel kart bedeli karşılığında satın alabilirsiniz. Biletmatik’lerden kart satın alma esnasında, cihaza girişi yapılan para miktar, güncel kart bedelinden büyük ise; kart bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar elektronik para olarak İstanbulkart’a yüklenmektedir.

İstanbulkart HES kodu nasıl eklenir?

İstanbulkart kişiselleştirme; anonim İstanbulkart’ın, web site veya İstanbulkart mobil uygulama üzerinden, İstanbulkart numara bilgisi eklenerek kaydedilmesi ile kişi adına tanımlanması işlemidir.

Web site üzerinden yapılan kart kişiselleştirme işlemleri; https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ linki üzerinden üyelik oluşturularak giriş yapıldıktan sonra, İstanbulkart’larım seçeneğinden (görselli anlatımı bulunan “kart ekleme prosedürlerini” takip edebilirsiniz.) İstanbulkart’ın arkasında bulunan 04’le başlayıp 80’le biten harf ve rakamlardan oluşan 14 haneli kart seri numara bilgisi eklenerek kolaylıkla yapılabilmektedir.

İstanbulkart mobil uygulama üzerinden yapılan kart kişiselleştirme işlemleri; Uygulama yükledikten sonra gelen ekranda “kayıt ol” tuşuna basılır. Gelen ekranda tüm alanlar eksiksiz olarak doldurulur ve üyelik oluşturularak giriş yapılır.

Anonim kart eklemek için öncelikle ana ekranda yer alan + ikonu seçilir ve NFC özellikli telefonlarda (telefonun NFC özelliği açıkken) kart ekleme menüsünde, İstanbulkart’ınızı telefonun arka kısmına dokundurarak ya da İstanbulkart’ın arkasında bulunan 04’le başlayıp 80’le biten harf ve rakamlardan oluşan 14 haneli kart seri numarasını girerek sisteme tanıtabilirsiniz.

İstanbulkart'ın üzerinde numara yoksa ne yapılır?

Kartımın üzerinde herhangi bir numara bulunmamakta, kartımı sisteme nasıl tanımlayabilirim? İstanbulkart'ın ön yüzünde bulunan 16 haneli kart numarasını ya da arka yüzde bulunan 04 ile başlayıp 80 ile biten 14 haneli kart UID numarasını girerek kartınızı sisteme tanıtabilirsiniz. Bu iki numaranın da olmaması durumunda yükleme fişinizin alt kısmında yer alan 14 haneli kart UID numarası ile sisteme kartınızı tanıtabilirsiniz.

İstabulkart’ı nerelerde kullanabilirim?

İstanbul’daki şehir içi ulaşımın (Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray, Deniz taşımacılığı, Teleferik, Tramvay) yanı sıra; A101, Migros, CarrefourSA, BİM, Şok Marketler, Multinet ödeme noktaları, BiTaksi ve Getir uygulamaları, Beltur, BNB (bisiklet), iTaksi, İBB Sosyal Tesisler, Hamidiye Su Otomatları, İsper ve İspark gibi sosyal alanlardaki harcama ve ödeme işlemlerinizde, ön ödemeli bir kart olarak kullanabilirsiniz.