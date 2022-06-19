İstanbulkart faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İstanbulkart’a faizsiz ne kadar kredi veriliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Belbim ile Fibabanka arasında imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilen 'Dijital Bakiye' projesiyle ilgili bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, kampanya kapsamında nakite ihtiyacı olanlara 2.500 TL faizsiz kredi verileceğini söyledi.

İstanbulkart mobil uygulamasından elde edilen bilgilere göre başvuru sahipleri 500 liradan 2 bin 500 liraya kadar faizsiz, masrafsız veya 2 bin 500 lira krediden yararlanabilecek.

İstanbulkart faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Dijital Bakiye kampanyası kapsamında, Fibabanka müşterisi olsun olmasın tüm İstanbulkart mobil kullanıcıları, uygulamanın sunduğu dijital karta 2 bin 500 TL'ye kadar 5 aya varan vadede faizsiz kredi kullanabilecek.

İstanbulkart faizsiz kredi süresi ne kadar?

Dijital Bakiye başvurusunu, Belbim dijital kanallarına üye kullanıcılar yapabilecek. Onaylanan kredi bakiyeleri FibaBanka tarafından, başvuru sahibinin dijital kartına yüklenecek. Dijital kart ve İstanbulkart limitleri aylık güncellenecek. Kampanyadan faydalandırılabilecek tek seferde ve maksimum tutar aylık 5.000 TL ile sınırlı kalacak.

Ayda sadece bir defa kampanyadan faydalanılabiliyor. Sonraki aylarda tekrar faydalanmak istenirse dijital kartın kullanılabilir limiti, 5.000 TL olmalıdır. Yani bir önceki ay aldığınız borcu ödemiş olmanız gerekiyor.