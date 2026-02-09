  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail bayrağını paspas yaptı! İçimizdeki İsrail sevdalılarını rahatsız etti. Başörtüsüne küfrün asıl sebebi bu mu? "Şeytan Adası"nda asitli dehşet: Epstein binlerce litre sülfürik asit sipariş etmiş! Belgeler Epstein arşivinden çıktı 'Sarı Şeytan' bu kez haklı: 'Cennete gideceğimden emin değilim' Bakan Kurum: İlk konutları depremden 45 gün sonra teslim ettik Fırıldak siyasetin tescilli ismi Cemal Enginyurt’tan ‘onur’ dersi! Kendi geçmişine bakmadan Mesut Özarslan’a ‘haramzade’ dedi İP’li halk düşmanından büyük terbiyesizlik Tarımın anavatanı 470 milyonluk ortadoğu kendi ekmeğini yapamıyor! Suriye ile Türkiye acil kodu ile birleşmelidir 25 bin askere özel eğitim! Fransızlar -15 C’de savaşa hazırlanıyor Göklerin hakimi artık makineler! Selçuk Bayraktar'dan dünyayı sarsacak çıkış! ‘İnsanlı uçak dönemi kapandı’
Yerel İstanbul'dan sonra bir ilk Finiküler müjdesi
Yerel

İstanbul'dan sonra bir ilk Finiküler müjdesi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'dan sonra bir ilk Finiküler müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2 yılda tamamlanması planlanan bin 542 metre uzunluğundaki fünikiler sistemle Meydan'dan Çukurçayır'a 3 dakika 42 saniyede ulaşılabileceğini açıkladı. Proje İstanbul'dan sonra ilk kez Trabzon'da uygulanacağı kaydedildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Meydan-Çukurçayır arasında hayata geçireceği füniküler sistem hattının tanıtım toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2 yılda tamamlanması planlanan bin 542 metre uzunluğundaki fünikiler sistemle Meydan'dan Çukurçayır'a 3 dakika 42 saniyede ulaşılabileceğini açıkladı. Proje İstanbul'dan sonra ilk kez Trabzon'da uygulanacağı kaydedildi.

Trabzon'da Meydan-Çukurçayır arasında bin 542 metre uzunluğunda hayata geçirilmesi planlanan Füniküler Hattı Projesi için Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye'de Füniküler sistemin sadece İstanbul'da kullanıldığını belirterek, "Çukurçayır bölgemizde yaşayan 41 bin 737 nüfusumuz var. Önemli bir nüfus. Dolayısıyla burada ulaşım sistemine yönelik yeni bir model üzerinde çalıştık. Bu da, Türkiye'de sadece İstanbul'da bulunan yapım modeliyle uygulanan, Füniküler sistemi olarak tanıdığımız bir sistemdir. Yaklaşık 3 dakika 42 saniye gibi bir sürede Meydan'dan vatandaşlarımız Çukurçayır'a ulaşabilecek.

Bunun çalışmasını bugün itibarıyla başlatıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun diyoruz. Bu vesileyle, şehir içi trafik noktasında çok önemli bir adımı atmış olacağız. Aynı zamanda, vatandaşlarımızın trafik nedeniyle özellikle yaşadığı stresi azaltacak bir modeli de ortaya koyuyoruz. Artık bundan sonra halkımızın yaşam standardı dediğimiz konuların başında, halkın psikolojisi ve stres düzeyi de yer almaktadır. Sadece ekonomik ve sosyal standartları değil, bunları da düşünmemiz gerekmektedir. Bu projeye katkı sağlayan başta değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Tarihin derinliklerinde kaybolan miras! Trabzon'da sadece 7'si ayakta kalabildi!
Tarihin derinliklerinde kaybolan miras! Trabzon'da sadece 7'si ayakta kalabildi!

Yerel

Tarihin derinliklerinde kaybolan miras! Trabzon'da sadece 7'si ayakta kalabildi!

Karaismailoğlu'ndan yeni havalimanı müjdesi: Tamamen denize dolgu inşa edeceğiz
Karaismailoğlu'ndan yeni havalimanı müjdesi: Tamamen denize dolgu inşa edeceğiz

Gündem

Karaismailoğlu'ndan yeni havalimanı müjdesi: Tamamen denize dolgu inşa edeceğiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23