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İstanbul’dan Güneydoğu’ya kardeşlik çıkarması

İstanbul’dan 56 alim ve din görevlisi, 6 gün sürecek olan ziyaret programıyla Güneydoğu’daki alimler ve medreselerle buluşuyor.

28 Ekim 2018 Pazar 09:28
İstanbul’dan Güneydoğu’ya kardeşlik çıkarması

Din Görevlileri Birliği Derneği, 6. Kardeşlik Köprüsü programı ile İstanbul’dan 56 hoca ve alimi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 6 farklı ildeki ziyaret programları ile bölgedeki alim ve medreselerle buluşturuyor.

25 Ekim Perşembe günü İstanbul’dan yola çıkan heyet ilk durağı olan peygamberler diyarı Şanlıurfa’ya ulaştı. 40 yıllık Urfa’nın gözde medresesi olan Hz. İbrahim Halilullah Dergah Medresesinde hocalar ve talebelerle buluşup istişare eden heyet, cuma namazını Dergah Camii’nde eda etti. Heyeti temsilen Dergah Camii’nde cuma vaazını İstanbul’dan İmam Hatip Mehmet Keskin Hoca verdi ve Kardeşlik Köprüsü projesini Urfalılara anlattı. Namaz sonrası bölge halkı ile ziyaretçi alimler arasında derin muhabbetler ve sevgi dolu anlar yaşandı.

Din-Bir-Der Genel Başkanı Muhittin H. Yıldırım’ın da katıldığı seferde, Din-Bir-Der Şanlıurfa Şube Başkanlığı öncülüğünde Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğinde Şanlıurfa Vali Yardımcısı Sinan Başak, Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık ve İlçelerin Belediye Yöneticileri, Urfalı Alimler, STK Temsilcileri ve birçok din görevlisinin katıldığı yemekli istişare toplantısında geniş istişareler yapıldı, çoklu tanışma ve kaynaşma ortamı oluştu.

‘Amacımız emperyalistlerin hedefindeki bölgemize sahip çıkmak’

Din-Bir-Der Genel Başkanı Muhittin H. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, “Bizler bugün 6. Kardeşlik Köprüsü ile İstanbul’dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemize taşıdığımız çok değerli bir ilim heyeti ile şunları hedefliyoruz. Bölge halkına ve ülkemiz insanlarına ancak alimler marifetiyle mayalayabileceğimiz “kardeşliği” aşılamak. Güneydoğu ve Doğu Anadolu ülkemizin dizleridir, emperyalistlerin hedef alıp çökertmek istediği bu hassas bölgeyi gündemimizde tutup, sahip çıkıp, ayakta tutmak” dedi. Heyet bir sonraki durağı olan Diyarbakır’a doğru yolculuğuna devam ediyor. Sefer sonucunda bölgedeki medreseler ve alimler ile İstanbul’daki alim ve din görevlilerinin ilerleyen süreçte de birçok ortak organizasyon düzenlenip kardeşliğe nice köprüler oluşturulması hedefleniyor.

‘Böylesine bir seferin Şanlıurfa’dan başlamış olması bir işarettir’

Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık ise, “Din-Bir-Der’in bu çalışmasıyla bölgeye büyük bir kardeşlik tohumu ekilmesi, önceki buluşmalarda ilimize davet etmiş olmanın ve bu davete böylesine alimlerle icabet edilmesinin memnuniyetini yaşıyorum. Şanlıurfa peygamberler diyarı bir belde, böyle büyük bir seferin buradan başlamış olması büyük bereketlere vesile olacağına bir işarettir. Allah sevdiği kulunu din görevlisi yapar bu bir lütuftur. Rabbim bu sorumluluğu yerine getirmemizi nasip etsin” dedi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 09:28
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Din Görevlileri Birliği Derneği
  4. 6. Kardeşlik Köprüsü
  5. Doğu ve Güneydoğu Anadolu
  6. Hz. İbrahim Halilullah Dergah Medresesi
  7. Dergah Camii
  8. İmam Hatip Mehmet Keskin Hoca
  9. Kardeşlik Köprüsü
  10. Din-Bir-Der Genel Başkanı Muhittin H. Yıldırım
  11. Din-Bir-Der Şanlıurfa Şube Başkanlığı
  12. Eyyübiye Belediyesi
  13. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Sinan Başak
  14. Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık
  15. STK Temsilcileri

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