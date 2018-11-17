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İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu ile yakalandılar

Muğla'da İstanbul'dan satmak üzere uyuşturucu getiren 2 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:33
İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu ile yakalandılar

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, polisin bir otomobilde yaptığı aramada, 3 kilo 210 gram skunk ile 3 gram taş kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ölüdeniz Kabak bölgesinde yaşayan F.C. (44) ve F.O.'nun (38) İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu ilçeye getirecekleri bilgisine ulaştı. Plaka tanıma sistemiyle takip edilen şüphelilerin otomobili, bugün saat 07.30 sıralarında, Seydikemer ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda durduruldu. Dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın arka koltuk üzerinde yeşil renkli sırt çantası içerisinde 5 parça halinde 3 kilo 210 gram skunk adlı uyuşturucu ve 3 gram taş kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 150 bin TL olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 14:33
  1. İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu ile yakalandılar
  2. Muğla
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. Skunk
  5. Taş kokain

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