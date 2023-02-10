İstanbul'dan deprem bölgelerine yardımlar aralıksız devam ediyor

İstanbul'daki bazı ilçe belediyeleri tarafından, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan acil ihtiyaç malzemeleri, depremin beşinci gününde de bölgeye gönderilmeye devam etti.

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, bir yandan tırlarla acil yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırırken, diğer taraftan da sahaya gönderdikleri ekiplerle çalışmalara destek oluyor.

Depremin ilk saatlerinde 26 arama-kurtarma görevlisini bölgeye sevk eden Gaziosmanpaşa Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını 117 personel, 37 iş makinesi ve hizmet aracıyla aralıksız sürdürüyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma (GOPAR) ve İstanbul Arama Kurtarma ekipleri, AFAD koordinesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Belediyeden 8 mühendis, AFAD yönlendirmesi ile Kahramanmaraş ve Gaziantep'te hasar tespit çalışmalarına katılırken, 3 sağlık görevlisinin yanı sıra 80 destek personeli ve şoför de çalışmalarda görev alıyor.

Bölgede 4 kamyon, 1 tır, 3 kazıcı yükleyici, 1 yükleyici, 1 ambulans, 1 mobil fırın, 1 mobil mutfak, 1 mobil büfe, 24 otobüs ve minibüs ile çalışmalar gerçekleştiren belediye, günlük 10 bin ekmek kapasiteli mobil fırın ve mobil mutfak ile depremzedelere sıcak yemek, ekmek ve su ikramı yapıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi toplamda 35 tır ile ilk etapta 52 bin 335 kıyafet kolisi, 20 bin battaniye, 18 bin 963 gıda kolisi ve 4 bin 765 ısıtıcıyı deprem bölgesine ulaştırdı.

Sultangazi Belediyesinin yardım kampanyası sürüyor

Sultangazi Belediyesi, dorse damper, ekskavatör, tır, iş makinesi, JCB kazıyıcı-yükleyici, kamyon ve minibüslerden oluşan araçları, çalışmalara katılmak üzere deprem bölgesine gönderdi.

Belediye, depremin ardından ilk 3 günde yaşam malzemelerinden oluşan 65 yardım tırını da bölgeye ulaştırdı.

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Kaymakamlığı ve AFAD koordinesinde ilçe genelinde başlattığı yardım kampanyasını da sürdürüyor. Vatandaşlardan toplanan gıda maddesi, battaniye, ısıtıcı, el feneri, pil, uyku tulumu, çadır, bot, mont, temizlik malzemesi ve bebek bezi gibi onlarca yardım malzemesi de tırlara yüklenerek afet bölgesine gönderilmeye devam ediyor.

Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi ile Sultançiftliği Merkez Camii önünde yer alan mobil çözüm aracında toplanan yardım malzemeleri de belediye ekipleri ve gönüllüler aracılığıyla depremzedelere ulaştırılıyor.

Maltepe Belediyesi 70 tır yardım malzemesi ulaştırdı

Maltepe Belediyesi, kurduğu yardım ağıyla birlikte vatandaşların desteğiyle toplanan yardım malzemelerinden oluşan 70 tırı, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara ulaştırdı.

Maltepe Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, depremden en çok etkilenen ilçelerden Defne'deki Odabaşı Mahallesi'nde 15 vatandaşı enkaz altından çıkardı.

Arama-kurtarma ekipleri, Antakya'da da 17 yaşındaki Ali Sarıbay'ın, depremden 91 saat sonra da 2 yaşındaki bir bebeğin enkaz altından sağ olarak çıkarılmasına vesile oldu.

Bölgede depremden etkilenen vatandaşlara sağlık hizmeti sunan Maltepe Belediyesine bağlı sağlık ekipleri, 137 vatandaşa tıbbi müdahalede bulunurken, 25 vatandaşın da ilk yardımını yaparak hastaneye sevk edilmesini sağladı.

Diğer yandan, Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 3 JCB, 1 ekskavatör ve 2 büyük tonajlı kamyonu 6 personelle bölgeye gönderdi.

Bahçelievler Belediyesi de depremin ilk gününden itibaren bölgeye arama-kurtarma ekipleri, iş makineleri ve 58 tır dolusu yardım malzemesi ulaştırdı. Belediye ayrıca Hatay'da konteyner kent kuracaklarını duyurdu.