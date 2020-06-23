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İstanbul'dan acı haber! Vali açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sağanak sonrası yaşanan sel felaketi nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 18:51:00 -
İstanbul'dan acı haber! Vali açıkladı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasında sel ve su baskını yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta 30-32 yaşlarında Suriyeli bir kişinin vefat ettiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"1272 nolu sokakta geçmişte de burada su baskını olduğunu söyleyen hemşerilerimizle konuştuk. Niyetimiz aynı sıkıntının bir daha yaşanmaması yönünde tedbir almak. Birinci tedbir şu: 1272 nolu sokakta bodrumda yaşam izni, yani oranın konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugünden itibaren de oranın kullanılmamasıyla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz."

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