İstanbul'dan acı haber! Vali açıkladı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasında sel ve su baskını yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta 30-32 yaşlarında Suriyeli bir kişinin vefat ettiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"1272 nolu sokakta geçmişte de burada su baskını olduğunu söyleyen hemşerilerimizle konuştuk. Niyetimiz aynı sıkıntının bir daha yaşanmaması yönünde tedbir almak. Birinci tedbir şu: 1272 nolu sokakta bodrumda yaşam izni, yani oranın konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugünden itibaren de oranın kullanılmamasıyla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz."