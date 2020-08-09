İstanbul’dan 236 noktaya ihracat

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan metropolün ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı ocak-temmuz aylarında 5 milyar 803 milyon 633 bin dolar oldu.

Hazır giyim ve konfeksiyonu 5 milyar 351 milyon 873 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 3 milyar 626 milyon 288 bin dolarla çelik, 2 milyar 935 milyon 186 bin dolarla elektrik elektronik, 2 milyar 821 milyon 115 bin dolarla otomotiv endüstrisi takip etti. İlk 7 ayda demir ve demir dışı metaller 2 milyar 366 milyon 947 bin dolarlık, mücevher sektörü 1 milyar 837 milyon 339 bin dolarlık, tekstil ve ham maddeleri 1 milyar 634 milyon 199 bin dolarlık, makine aksamları 1 milyar 364 milyon 825 bin dolarlık, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ile mamulleri 1 milyar 251 milyon 4 bin dolarlık ihracata imza attı.

Almanya ilk sırada

İhracatta ilk sırayı 3 milyar 422 milyon 752 bin dolarla Almanya aldı. Söz konusu ülkeyi 2 milyar 571 milyon 253 bin dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 664 milyon 513 bin dolarla ABD, 1 milyar 524 milyon 711 bin dolarla İtalya, 1 milyar 388 milyon 451 bin dolarla İspanya izledi.