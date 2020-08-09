İstanbul’dan 236 noktaya ihracat
İstanbullu şirketler, ilk 7 ayda 27 sektörde 35 milyar 494 milyon 831 bin dolar tutarında ihracat yaptı. Bu rakam 2019’un aynı döneminde 40 milyar 567 milyon 193 bin dolardı.
Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan metropolün ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı ocak-temmuz aylarında 5 milyar 803 milyon 633 bin dolar oldu.
Hazır giyim ve konfeksiyonu 5 milyar 351 milyon 873 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 3 milyar 626 milyon 288 bin dolarla çelik, 2 milyar 935 milyon 186 bin dolarla elektrik elektronik, 2 milyar 821 milyon 115 bin dolarla otomotiv endüstrisi takip etti. İlk 7 ayda demir ve demir dışı metaller 2 milyar 366 milyon 947 bin dolarlık, mücevher sektörü 1 milyar 837 milyon 339 bin dolarlık, tekstil ve ham maddeleri 1 milyar 634 milyon 199 bin dolarlık, makine aksamları 1 milyar 364 milyon 825 bin dolarlık, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ile mamulleri 1 milyar 251 milyon 4 bin dolarlık ihracata imza attı.
Almanya ilk sırada
İhracatta ilk sırayı 3 milyar 422 milyon 752 bin dolarla Almanya aldı. Söz konusu ülkeyi 2 milyar 571 milyon 253 bin dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 664 milyon 513 bin dolarla ABD, 1 milyar 524 milyon 711 bin dolarla İtalya, 1 milyar 388 milyon 451 bin dolarla İspanya izledi.