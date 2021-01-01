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Aktüel İstanbul'daki yılbaşı denetimleri
Aktüel

İstanbul'daki yılbaşı denetimleri

Yeniakit Publisher
2021-01-01 12:42:01 -
İstanbul'daki yılbaşı denetimleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kentte yapılan yeni yıl denetimlerinde toplamda 685 bin 531 lira para cezası kesildiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020'de yeni yıl tedbirlerine ilişkin kent genelinde yapılan çalışmalar kapsamında 95 bin 456 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 319 şahıs ile 143 yoklama kaçağının yakalandığı aktarıldı.

Denetimlerde, 36 umuma açık iş yeri ve 95 ikametin kontrol edildiği, 14 iş yeri ve 2 villa ile 162 şahsa idari işlem yapılarak, 357 bin 577 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

Denetimlerde, bir yat ve teknedeki 6 şahsa idari işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, 19 bin 198 araç ve motosikletin kontrol edildiği, 1022 araç ve motosiklete işlem yapıldığı, 36 aracın trafikten men edildiği ve 287 bin 4 TL para cezası uygulandığı kaydedildi.

Çalışmalar kapsamında, 2 bin 88 adresin denetlendiği, 7 tesis ve 13 şahsa yapılan işlemlerde 40 bin 950 TL para cezası kesildiği belirtilen açıklamada, 25 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 105 adet fişek, 9 kilo 378 gram uyuşturucu madde, 1962 adet uyuşturucu hap, 1400 litre kaçak alkol, 190 paket kaçak sigara, 19 bin dolar sahte para ele geçirildiği aktarıldı.



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