  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'daki trafik uygulamasında 2 bin 64 araç ve sürücüsüne para cezası
Aktüel

İstanbul'daki trafik uygulamasında 2 bin 64 araç ve sürücüsüne para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:54:51 -
İstanbul'daki trafik uygulamasında 2 bin 64 araç ve sürücüsüne para cezası

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamasında, 2 bin 64 araç ve sürücüsüne 984 bin 745 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 11-12 Eylül'de Beşiktaş, Sarıyer, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde genel trafik uygulaması yapıldı.

Toplam 6 bin 501 aracın kontrol edildiği uygulamada, 74 abartı egzoz, 62 makas atma, 94 alkollü araç kullanımı, 3 drift, 62 sürücü belgesiz trafiğe çıkma, 44 emniyet şeridi, 117 araç kullanırken cep telefonu kullanımı, 446 emniyet kemeri ve 1162 diğer trafik kanunu ihlallerinden olmak üzere, 2 bin 64 araç ve sürücüsüne 984 bin 745 TL para cezası uygulandı, 126 araç trafikten men edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Dünya

Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası protestoların başlayıp halen devam ettiği Belarus'ta dün 774 göstericinin gözaltına ..
Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle
Dünya

Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle

Yunan medyası; Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna bağlı Leopard tanklarının Batı Trakya'da İskeçe Kayalar..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı